TecDAX aktuell: TecDAX startet in der Verlustzone

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 3 425,87 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 525,641 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 3 425,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 426,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 429,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 423,96 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,287 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.02.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 392,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 228,80 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.03.2023, den Wert von 3 278,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 451,40 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 1,50 Prozent auf 11,84 EUR), ATOSS Software (+ 0,97 Prozent auf 260,00 EUR), Infineon (+ 0,71 Prozent auf 33,40 EUR), Nagarro SE (+ 0,56 Prozent auf 81,00 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,49 Prozent auf 28,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-1,08 Prozent auf 54,80 EUR), AIXTRON SE (-0,68 Prozent auf 27,72 EUR), ADTRAN (-0,66 Prozent auf 6,01 USD), Nemetschek SE (-0,63 Prozent auf 85,78 EUR) und Energiekontor (-0,60 Prozent auf 66,20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 172 846 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,521 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

