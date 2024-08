TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Freitag sprang der TecDAX via XETRA letztendlich um 0,22 Prozent auf 3 347,57 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 526,137 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,344 Prozent fester bei 3 351,60 Punkten in den Handel, nach 3 340,10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 333,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 361,82 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 2,22 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.07.2024, wurde der TecDAX mit 3 375,31 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 444,03 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.08.2023, den Stand von 3 117,68 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,691 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit CompuGroup Medical SE (+ 2,35 Prozent auf 16,10 EUR), Energiekontor (+ 1,41 Prozent auf 57,50 EUR), United Internet (+ 1,22 Prozent auf 18,29 EUR), HENSOLDT (+ 0,95 Prozent auf 36,24 EUR) und Nagarro SE (+ 0,80 Prozent auf 75,75 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-2,21 Prozent auf 22,16 EUR), ATOSS Software (-1,88 Prozent auf 136,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,26 Prozent auf 62,90 EUR), Kontron (-1,12 Prozent auf 16,80 EUR) und AIXTRON SE (-1,05 Prozent auf 18,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 875 640 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 224,061 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,18 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

