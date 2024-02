TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0,34 Prozent tiefer bei 3 342,32 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 507,909 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,147 Prozent leichter bei 3 348,74 Punkten, nach 3 353,66 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 358,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 337,92 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,083 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 337,41 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Stand von 2 845,05 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 180,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,533 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 4,08 Prozent auf 255,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,17 Prozent auf 20,34 EUR), JENOPTIK (+ 2,46) Prozent auf 29,16 EUR), Sartorius vz (+ 1,67 Prozent auf 340,90 EUR) und Nagarro SE (+ 1,39 Prozent auf 91,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen United Internet (-1,78 Prozent auf 24,32 EUR), Bechtle (-1,65 Prozent auf 48,34 EUR), MorphoSys (-1,45 Prozent auf 39,40 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 33,75 EUR) und Nemetschek SE (-1,01 Prozent auf 86,02 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 117 700 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 189,491 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die freenet-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,28 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

