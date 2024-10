TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,27 Prozent schwächer bei 3 375,71 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 553,184 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,036 Prozent höher bei 3 386,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 384,87 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 375,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 386,09 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 1,73 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2024, wies der TecDAX 3 385,33 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 301,05 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 02.10.2023, einen Wert von 2 994,84 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 1,54 Prozent. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell PNE (+ 2,04 Prozent auf 12,00 EUR), HENSOLDT (+ 1,24 Prozent auf 30,92 EUR), TeamViewer (+ 0,91 Prozent auf 11,71 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,90 Prozent auf 67,60 EUR) und 1&1 (+ 0,44 Prozent auf 13,76 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-1,11 Prozent auf 93,15 EUR), Elmos Semiconductor (-0,78 Prozent auf 64,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,68 Prozent auf 65,85 EUR), JENOPTIK (-0,66 Prozent auf 27,04 EUR) und QIAGEN (-0,61 Prozent auf 40,44 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 135 672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 238,433 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

2024 weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

