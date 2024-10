TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Start nach

Das macht der TecDAX am Montag.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 3 432,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 569,963 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,326 Prozent auf 3 423,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 434,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 417,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 435,50 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 264,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 284,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der TecDAX bei 2 843,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 5,73 Prozent auf 31,76 EUR), EVOTEC SE (+ 2,50 Prozent auf 5,95 EUR), Bechtle (+ 2,19 Prozent auf 37,30 EUR), Kontron (+ 2,00 Prozent auf 16,84 EUR) und Nagarro SE (+ 1,88 Prozent auf 94,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,47 Prozent auf 30,01 EUR), Deutsche Telekom (-0,32 Prozent auf 28,19 EUR), Energiekontor (-0,20 Prozent auf 50,60 EUR), SAP SE (-0,19 Prozent auf 212,45 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,16 Prozent auf 64,10 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 529 133 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 248,290 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CompuGroup Medical SE-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

