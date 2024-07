TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Mittag

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 3 360,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 527,157 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 348,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 348,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 370,12 Punkte, das Tagestief hingegen 3 339,61 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,42 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 18.06.2024, bei 3 337,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 210,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 196,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,07 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 4,51 Prozent auf 35,22 EUR), Sartorius vz (+ 2,30 Prozent auf 249,20 EUR), EVOTEC SE (+ 1,45 Prozent auf 8,77 EUR), 1&1 (+ 1,39 Prozent auf 16,02 EUR) und United Internet (+ 1,36 Prozent auf 20,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Bechtle (-2,19 Prozent auf 39,32 EUR), Elmos Semiconductor (-2,08 Prozent auf 79,90 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,36 Prozent auf 58,20 EUR), TeamViewer (-1,00 Prozent auf 10,87 EUR) und CANCOM SE (-0,68 Prozent auf 32,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 483 605 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 218,528 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,86 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

