TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

So bewegte sich der TecDAX am Mittwoch letztendlich

Letztendlich gab der TecDAX im XETRA-Handel um 2,06 Prozent auf 3 268,39 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 510,824 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,023 Prozent schwächer bei 3 336,42 Punkten, nach 3 337,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 336,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 268,28 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 2,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 3 431,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 391,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, lag der TecDAX noch bei 3 206,17 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,69 Prozent nach. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 1,24 Prozent auf 34,34 EUR), Nemetschek SE (+ 0,55 Prozent auf 91,15 EUR), Bechtle (+ 0,50 Prozent auf 44,60 EUR), freenet (+ 0,40 Prozent auf 25,24 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,39 Prozent auf 22,89 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-31,07 Prozent auf 28,62 EUR), Sartorius vz (-14,15 Prozent auf 209,40 EUR), AIXTRON SE (-6,58 Prozent auf 19,09 EUR), QIAGEN (-5,62 Prozent auf 38,80 EUR) und JENOPTIK (-3,94 Prozent auf 26,84 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 356 618 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 205,151 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,24 Prozent.

Redaktion finanzen.at