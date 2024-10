TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,04 Prozent höher bei 3 425,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 561,238 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,505 Prozent auf 3 407,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 407,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 443,56 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,872 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 3 315,00 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2024, einen Stand von 3 348,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, wies der TecDAX einen Wert von 2 940,70 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,03 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 16,45 Prozent auf 266,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,05 Prozent auf 5,57 EUR), 1&1 (+ 2,42 Prozent auf 14,40 EUR), Nordex (+ 2,41 Prozent auf 13,19 EUR) und HENSOLDT (+ 2,27 Prozent auf 29,78 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil JENOPTIK (-6,61 Prozent auf 23,72 EUR), Kontron (-3,10 Prozent auf 16,54 EUR), Nemetschek SE (-1,67 Prozent auf 100,20 EUR), QIAGEN (-1,20 Prozent auf 39,54 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,03 Prozent auf 13,48 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 310 569 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,732 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die 1&1-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at