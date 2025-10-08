Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Auftrag erhalten 08.10.2025 11:34:00

Nordex-Aktie gefragt: Windturbinen mit 236 Megawatt Leistung für Nordamerika-Projekt

Nordex wird Windturbinen des Typs N163 mit einer Gesamtleistung von 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika liefern.

Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 vorgesehen, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Angaben zu den Kunden oder den Projekten wurden nicht gemacht.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,24 Prozent höher bei 23,72 Euro.

DJG/rio/brb

DOW JONES

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

