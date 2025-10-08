Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Auftrag erhalten
|
08.10.2025 11:34:00
Nordex-Aktie gefragt: Windturbinen mit 236 Megawatt Leistung für Nordamerika-Projekt
Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 vorgesehen, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Angaben zu den Kunden oder den Projekten wurden nicht gemacht.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,24 Prozent höher bei 23,72 Euro.
DJG/rio/brb
DOW JONES
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
