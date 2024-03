TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Donnerstag klettert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,40 Prozent auf 3 452,31 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 523,577 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,175 Prozent höher bei 3 444,56 Punkten in den Handel, nach 3 438,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 444,56 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 455,32 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,146 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 14.02.2024, einen Stand von 3 386,91 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 14.12.2023, einen Stand von 3 324,94 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 14.03.2023, einen Stand von 3 254,19 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 3,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell PNE (+ 2,92 Prozent auf 14,10 EUR), HENSOLDT (+ 1,72 Prozent auf 34,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,66 Prozent auf 122,80 EUR), SMA Solar (+ 1,49 Prozent auf 58,05 EUR) und Nagarro SE (+ 1,38 Prozent auf 77,40 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ADTRAN (-5,77 Prozent auf 5,55 USD), Siltronic (-0,72 Prozent auf 82,75 EUR), TeamViewer (-0,38 Prozent auf 14,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,38 Prozent auf 17,22 EUR) und Nordex (-0,21 Prozent auf 12,03 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 320 467 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 206,599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX hat die United Internet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at