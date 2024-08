TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AIXTRON SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,87 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 437,254 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2024 auf 18,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 977,70 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 20,22 Prozent vermindert.

AIXTRON SE wurde am Markt mit 2,03 Mrd. Euro bewertet. AIXTRON SE-Anteile wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die AIXTRON SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at