Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Langfristige Investition
|
17.09.2025 10:04:17
TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Bechtle-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 38,83 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 257,533 Bechtle-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2025 9 528,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,71 Prozent verringert.
Am Markt war Bechtle jüngst 4,64 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Bechtle-Papiere an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Der Erstkurs der Bechtle-Aktie belief sich damals auf 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
