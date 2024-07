TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren gekostet

Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,15 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,608 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2024 auf 64,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 746,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,36 Prozent verringert.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 5,70 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Anteils belief sich damals auf 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at