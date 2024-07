TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Eckert Ziegler-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 34,82 EUR. Bei einem Eckert Ziegler-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 287,191 Eckert Ziegler-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2024 auf 44,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 860,43 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,60 Prozent angezogen.

Eckert Ziegler wurde am Markt mit 959,72 Mio. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Der erste festgestellte Kurs der Eckert Ziegler-Aktie lag damals bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at