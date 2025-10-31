1&1 Aktie
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt zum Start
Am Freitag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,32 Prozent auf 3 638,95 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 585,253 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 647,31 Zählern und damit 0,086 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 650,45 Punkte).
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 647,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 636,50 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,82 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 648,46 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 3 851,47 Punkten auf. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 3 302,24 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 5,89 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit PNE (+ 0,92 Prozent auf 10,94 EUR), Sartorius vz (+ 0,80 Prozent auf 238,60 EUR), Nagarro SE (+ 0,58 Prozent auf 48,46 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,46 Prozent auf 43,80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,41 Prozent auf 17,07 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-3,20 Prozent auf 26,62 EUR), 1&1 (-2,52 Prozent auf 21,25 EUR), Drägerwerk (-2,02 Prozent auf 72,80 EUR), SMA Solar (-2,01 Prozent auf 26,36 EUR) und Deutsche Telekom (-1,35 Prozent auf 27,08 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 620 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 257,150 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,50 erwartet. Mit 7,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
