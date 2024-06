TecDAX-Papier Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteile bei 38,72 EUR. Bei einem Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,826 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.06.2024 1 237,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,92 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 237,60 EUR entspricht einer Performance von +23,76 Prozent.

Zuletzt verbuchte Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik einen Börsenwert von 1,00 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Das Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

