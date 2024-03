TecDAX-Papier Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.03.2023 wurden Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 54,95 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,198 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien. Die gehaltenen Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiere wären am 18.03.2024 691,17 EUR wert, da der Schlussstand 37,98 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,88 Prozent verringert.

Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik wurde jüngst mit einem Börsenwert von 774,64 Mio. Euro gelistet. Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteile wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papier bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at