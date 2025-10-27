TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Elmos Semiconductor-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 18,50 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 54,054 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 524,32 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers am 24.10.2025 auf 83,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 352,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 1,43 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wurden Elmos Semiconductor-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils auf 22,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at