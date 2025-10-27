Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|TecDAX-Kursverlauf
|
27.10.2025 09:29:37
Freundlicher Handel: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,45 Prozent fester bei 3 744,25 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 600,198 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,458 Prozent auf 3 744,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 727,54 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 751,96 Punkte, das Tagestief hingegen 3 744,25 Zähler.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 589,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 855,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 420,43 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8,95 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 2,84 Prozent auf 7,17 EUR), Siltronic (+ 2,03 Prozent auf 60,30 EUR), Nagarro SE (+ 1,80 Prozent auf 50,90 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 34,04 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,55 Prozent auf 85,00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nordex (-1,05 Prozent auf 22,52 EUR), Nemetschek SE (-0,48 Prozent auf 104,30 EUR), ATOSS Software (-0,33 Prozent auf 120,20 EUR), Siemens Healthineers (-0,20 Prozent auf 49,43 EUR) und IONOS (-0,15 Prozent auf 32,70 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 178 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 265,690 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
