Elmos Semiconductor Aktie

85,10EUR 3,10EUR 3,78%
Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

02.10.2025 09:57:08

Elmos Semiconductor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Trotz eines von ihm schwächer erwarteten dritten Jahresviertels dürfte das Halbleiterunternehmen die Jahresziele bestätigen, schrieb Malte Schaumann in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82,20 € 		Abst. Kursziel*:
45,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,01%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

