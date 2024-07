TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Nemetschek SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Nemetschek SE-Papier bei 64,76 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 154,416 Nemetschek SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 87,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 441,94 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,42 Prozent angezogen.

Der Nemetschek SE-Wert an der Börse wurde auf 10,50 Mrd. Euro beziffert. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Nemetschek SE-Anteils belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

