TecDAX-Titel Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,50 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 141,844 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien. Die gehaltenen Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiere wären am 25.03.2024 5 358,87 EUR wert, da der Schlussstand 37,78 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46,41 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik eine Marktkapitalisierung von 776,72 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at