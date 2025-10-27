ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

Lukratives ATOSS Software-Investment? 27.10.2025 10:04:55

TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen ATOSS Software-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das ATOSS Software-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 129,40 EUR. Bei einem ATOSS Software-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,728 ATOSS Software-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ATOSS Software-Anteile wären am 24.10.2025 931,99 EUR wert, da der Schlussstand 120,60 EUR betrug. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 931,99 EUR entspricht einer negativen Performance von 6,80 Prozent.

ATOSS Software war somit zuletzt am Markt 1,92 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Zum Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ATOSS Software AG

Analysen zu ATOSS Software AG

24.10.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.10.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
