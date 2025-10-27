ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Lukratives ATOSS Software-Investment?
|
27.10.2025 10:04:55
TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das ATOSS Software-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 129,40 EUR. Bei einem ATOSS Software-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,728 ATOSS Software-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ATOSS Software-Anteile wären am 24.10.2025 931,99 EUR wert, da der Schlussstand 120,60 EUR betrug. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 931,99 EUR entspricht einer negativen Performance von 6,80 Prozent.
ATOSS Software war somit zuletzt am Markt 1,92 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Zum Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
