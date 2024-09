TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie Anlegern gebracht.

Das Bechtle-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bechtle-Aktie bei 46,28 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 21,608 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 789,97 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 10.09.2024 auf 36,56 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,00 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Bechtle belief sich zuletzt auf 4,60 Mrd. Euro. Bechtle-Papiere wurden am 30.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Bechtle-Aktie bei 30,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at