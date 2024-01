TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Bechtle von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bechtle-Aktien gewesen.

Die Bechtle-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bechtle-Aktie bei 58,67 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Bechtle-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 170,455 Bechtle-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 43,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 406,25 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,94 Prozent.

Der Bechtle-Wert an der Börse wurde auf 5,53 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz der Bechtle-Aktie fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Bechtle-Anteilsschein bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at