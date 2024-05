TecDAX-Wert Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteile an diesem Tag 25,85 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 386,847 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiers auf 45,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 725,34 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,25 Prozent angezogen.

Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik wurde am Markt mit 963,06 Mio. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteils bei 23,51 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at