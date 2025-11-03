Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Rentables Elmos Semiconductor-Investment?
|
03.11.2025 10:04:18
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie betrug an diesem Tag 13,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 740,741 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 60 592,59 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers am 31.10.2025 auf 81,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 505,93 Prozent gleich.
Am Markt war Elmos Semiconductor jüngst 1,40 Mrd. Euro wert. Das Elmos Semiconductor-IPO fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Elmos Semiconductor-Papiers wurde der Erstkurs mit 22,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
