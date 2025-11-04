Elmos-Aktie zieht an: Umsatzrückgang in Q3 - positive Entwicklung des Neugeschäfts

Die Anzeichen für ein Ende der Bestandsbereinigungen bei den Kunden verbunden mit einer Rückkehr zu realen Bestellmengen seien "klar sichtbar", sagte Arne Schneider am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal laut Mitteilung.

Beim Umsatz machte sich dies allerdings noch nicht bemerkbar: Er sank im dritten Quartal um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 140,8 Millionen Euro. Dies begründete Elmos mit der Umstellung auf ein neues IT-System und einer damit verbundenen Verschiebung von Aufträgen in das vierte Quartal. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um ein Fünftel auf 31,7 Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 22,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal zeigten sich jedoch Verbesserungen.

Die Umsatzprognose für 2025 grenzte Elmos ein und erwartet 580 Millionen Euro plus/minus 20 Millionen Euro und damit in der Spanne jeweils zehn Millionen weniger als bislang. Bei der Margenprognose geht das Unternehmen weiter vom unteren Ende der Prognose von 23 Prozent plus/minus drei Punkten aus.

Deutlich optimistischer zeigte sich das Unternehmen beim erwarteten Barmittelfluss: So dürfte der freie Cashflow 10 Prozent plus/minus zwei Prozent des Umsatzes erreichen. Bislang hatte Elmos drei Prozentpunkte weniger in Aussicht gestellt. Ein Händler lobte, die "signifikante" Erhöhung signalisiere die Zuversicht über die Normalisierung der Auftragslage.

Dazu rechnet Konzernchef Schneider mit einem starken Schlussquartal. Mit Blick auf das Produktportfolio und die Neuaufstellung nach dem Verkauf der eigenen Wafer-Produktion zeigte sich der Manager auch für das kommende Jahr "sehr zuversichtlich".

Analyst Veysel Taze vom Bankhaus Metzler attestierte dem Chipunternehmen ein solides drittes Quartal - nebst bestätigtem Ausblick. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, wobei die operative Marge (Ebit) allerdings positiv überrascht habe. Zudem lobte er "Verbesserungen am Profitabilitäts- und Cashflow-Profil".

Elmos Semiconductor sehr stark - Cashflow-Ziel wird honoriert

Die Aktien von Elmos Semiconductor haben sich am Dienstag nach Quartalszahlen mit hohen Kursgewinnen positiv vom insgesamt schwachen Gesamtmarkt abgesetzt. Am Vormittag legten die Titel des Halbleiter-Unternehmens via XETRA um 9,6 Prozent auf 87,10 Euro zu und festigten damit den ersten Platz im SDAX. Der Nebenwerteindex verlor zeitgleich 1,6 Prozent.

Auftrieb gaben dem Unternehmen, das Chips vor allem für die Autoindustrie entwickelt, ein höheres Ziel für den freien Barmittelfluss (FCF) und eine unverändert positive Auftragsentwicklung. Charttechnisch zeichnet sich nun ein Ausbruch aus der jüngsten Seitwärtsphase seit Ende September ab, in der sich der Kurs in etwa zwischen 79 und 86 Euro bewegt hatte. Elmos kosten nun wieder so viel wie zuletzt Mitte August.

Ein Händler sprach von einem "insgesamt positiven bis durchwachsen ausgefallenen Zahlenwerk". So hätten die wichtigsten Kennziffern im dritten Quartal etwas unter den Konsensschätzungen gelegen, die Margen aber seien "okay". Das vom Unternehmen für das laufende Jahr deutlich erhöhte FCF-Ziel signalisiere "Zuversicht in die Normalisierung des Auftragseingangs und in ein starkes viertes Quartal".

Die Ergebnisse hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, wobei die operative Marge (Ebit) positiv überrascht habe, hieß es vom Bankhaus Metzler zum Quartalsbericht. Verbesserungen am Profitabilitäts- und Cashflow-Profil sollten die Bewertung der Aktien künftig stützen, schrieb Analyst Veysel Taze.

LEVERKUSEN / FRANKFURT (dpa-AFX)