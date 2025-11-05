FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 85 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe zumindest bestätigt, dass 2025 ein besseres Jahr hinsichtlich des Barmittelumschlags des Halbleiterunternehmens sei, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET



