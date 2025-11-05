Elmos Semiconductor Aktie
|89,10EUR
|-0,20EUR
|-0,22%
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 85 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe zumindest bestätigt, dass 2025 ein besseres Jahr hinsichtlich des Barmittelumschlags des Halbleiterunternehmens sei, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
89,90 €
|
Abst. Kursziel*:
0,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
89,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten
|
04.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: SDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|TecDAX aktuell: Das macht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
04.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert (finanzen.at)
|
04.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Elmos Semiconductor sehr stark - Cashflow-Ziel wird honoriert (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ROUNDUP/Elmos: IT-Umstellung belastet Umsätze - Auftragsentwicklung positiv (dpa-AFX)
Analysen zu Elmos Semiconductormehr Analysen
|11:37
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:57
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:37
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:57
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:37
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.24
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG