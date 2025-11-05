Elmos Semiconductor Aktie

89,10EUR -0,20EUR -0,22%
Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 09:57:08

Elmos Semiconductor Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 85 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe zumindest bestätigt, dass 2025 ein besseres Jahr hinsichtlich des Barmittelumschlags des Halbleiterunternehmens sei, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
89,90 € 		Abst. Kursziel*:
0,11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
89,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductormehr Analysen

11:37 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09:57 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.09.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!