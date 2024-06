TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PNE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das PNE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,41 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,495 PNE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PNE-Anteile wären am 05.06.2024 200,27 EUR wert, da der Schlussstand 14,84 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 100,27 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für PNE eine Börsenbewertung in Höhe von 1,13 Mrd. Euro. Am 15.12.1998 wagte die PNE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der PNE-Aktie wurde der Erstkurs mit 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at