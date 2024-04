Technologiekonzern Schneider Electric wächst stärker als erwartet

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Technologiekonzern Schneider Electric ist besser in das neue Jahr gestartet als erwartet. So stieg der Umsatz um 1,3 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro, wie das in einigen Bereichen mit Siemens konkurrierende Unternehmen am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilte. Aus eigener Kraft lag das Wachstum bei 5,3 Prozent. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Wachstumsträger waren die Geschäfte rund um das Energiemanagement. Federn lassen musste dagegen weiter die Industrieautomation.

Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte Schneider Electric: So erwartet das Unternehmen für 2024 ein organisches Wachstum von sechs bis acht Prozent. Beim bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) rechnet Schneider Electric organisch mit einem Plus von acht bis zwölf Prozent. Währungs- und Portfolioeffekte sind dabei ausgeklammert./nas/ngu/jha/