Deutsche Telekom Aktie
WKN: 879530 / ISIN: US2515661054
|Ausblick stabil
|
15.12.2025 14:01:40
Telekom-Aktie wenig bewegt: Fitch hält an Rating "BBB+" fest
Wie die Ratingagentur mitteilte, bewertet sie den Telekommunikationskonzern mit "BBB+". Der Ausblick ist stabil.
Innerhalb dieser Einstufung sei die Telekom stark positioniert, was Fitch mit der soliden Aufstellung in Deutschland, den USA und vielen europäischen Ländern sowie mit dem starken Cashflow begründet. Außerdem profitiere die Telekom von hohen Dividenden der Tochter T-Mobile US.
Via XETRA verliert die Telekom-Aktie zeitweise 0,19 Prozent auf 26,76 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)mehr Nachrichten
|
13.11.25
|Deutsche Telekom-Aktie trotzdem tiefer: Prognose 2025 leicht angehoben - Dividende soll steigen (Dow Jones)
|
12.11.25
|Ausblick: Deutsche Telekom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Bau von KI-Fabrik in München geplant: Aktien von Deutsche Telekom und NVIDIA schwächer (Dow Jones)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Deutsche Telekom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Deutsche Telekom-Aktie sinkt dennoch: Jahresausblick der Deutschen Telekom steigt (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: Deutsche Telekom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
31.07.25
|Deutsche Telekom-Aktie dreht ins Minus: Entscheidung der Bundesnetzagentur stützt (dpa-AFX)
|
24.07.25
|T-Mobile US übertrifft Erwartungen bei Neukunden - Aktie steigt deutlich, Deutsche Telekom zieht mit (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
|26,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX deutlich stärker -- DAX freundlich -- US-Börsen starten mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Die Wall Street eröffnet den Handel höher. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.