Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er sehe kaum ein Risiko, dass die europäischen Telekomwerte wieder "unter das Radar" geraten, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte räumte jedoch ein, dass der Sektor Schwierigkeiten haben könnte, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, wenn sich die Weltlage ? wirtschaftlich und geopolitisch ? verbessert.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 15:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,72 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 57,19 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 987 378 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2025 um 4,8 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / CET



