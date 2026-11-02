Tempus AI Aktie
WKN DE: A40EDP / ISIN: US88023B1035
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02.11.2026 13:20:41
Tempus AI Inc Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Tempus AI Inc (TEM):
Earnings: -$14.85 million in Q3 vs. -$79.98 million in the same period last year. EPS: -$0.08 in Q3 vs. -$0.46 in the same period last year. Excluding items, Tempus AI Inc reported adjusted earnings of $13.36 million or $0.07 per share for the period.
Revenue: $411.54 million in Q3 vs. $334.21 million in the same period last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.60 B To $ 1.605 B
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