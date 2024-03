Tesla-Aktie verliert: Stromversorgung in deutschem Tesla-Werk wieder angelaufen - Musk stattet Fabrik Besuch ab

Nach dem folgenschweren Anschlag auf die Stromversorgung beim Autobauer Tesla in Grünheide bei Berlin ist die sogenannte Gigafactory wieder am Netz.

Die Reparaturarbeiten konnten deutlich früher beendet werden als zunächst angenommen, wie der zuständige Netzbetreiber Edis am Montagabend mitteilte. Tesla hatte zuvor damit gerechnet, dass die Produktion wegen des Stromausfalls noch bis Ende der Woche stillsteht.

Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt ist, hat sich Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach beim Energieanbieter Edis bedankt. "Super Job! Und nun toi toi toi beim re-start!", schrieb der SPD-Politiker auf der Onlineplattform X (früher Twitter).

Vor rund einer Woche war auf einem Feld Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt worden, der auch die Versorgung der Tesla-Fabrik sichert. Die Produktion in dem Autowerk kam zum Erliegen. Die linksextreme "Vulkangruppe" erklärte, sie sei für den Anschlag verantwortlich.

Laut dem Energieversorger Edis konnte am Montag um 20:45 Uhr die entscheidende Schaltung in der Netzleitstelle erfolgen. Sowohl Tesla als auch das Logistikzentrum seien zurück am Netz. "Seitdem ist die Wiederversorgung hergestellt", hieß es in einer Mitteilung.

Tesla hatte am Montag mitgeteilt, sobald die Factory wieder ans Stromnetz angeschlossen sei, könnten die Systeme nach und nach wieder hochgefahren werden. Wie lange es dauern werde, bis die Produktion wieder vollumfänglich laufe, könne noch nicht gesagt werden.

Die Attacke auf den Strommast hatte eine breite Debatte über einen besseren Schutz für Energienetze in Deutschland ausgelöst. Tesla-Werksleiter André Thierig gab den Schaden am vergangenen Dienstag mit Hunderten Millionen Euro an. Er ging zu jenem Zeitpunkt von einem Ausfall nur bis etwa Sonntag aus.

Der Elektroautobauer will neben dem 300 Hektar großen Werksgelände zusätzlich noch einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten errichten. Dafür sollen mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden.

Umweltaktivisten demonstrierten am Sonntag in Grünheide gegen die Erweiterungspläne, Polizeikräfte begleiteten die Aktion. Zudem hält die Besetzung eines Waldstücks nicht weit entfernt von der Fabrik an. Bislang ist das Camp seitens der Polizei bis zum 15. März erlaubt. Umweltaktivisten haben angekündigt, den besetzten Wald neben der Fabrik vorerst nicht freiwillig zu verlassen.

Tesla-Protestcamp bereitet sich auf mögliche Räumung vor

Die Umweltaktivisten im Protestcamp gegen Tesla in Grünheide bei Berlin bereiten sich auf eine mögliche Räumung des besetzen Waldstücks vor. Am Dienstag und Mittwoch fänden Workshops statt, die die Menschen im Camp darauf vorbereiteten, sagte eine Sprecherin der Initiative Tesla stoppen am Dienstag. Erfahrungen hätten gezeigt, dass Räumungen für die Beteiligten eine enorme psychische und physische Belastung darstellten. "Das ist total stressig."

Das Camp ist bis Freitag als Versammlung genehmigt. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hatte angekündigt, vor dem Hintergrund des Angriffes auf die Stromversorgung Teslas das Camp neu bewerten zu wollen. Die Initiative hinter dem Protestcamp gab an, mit dem Anschlag nichts zu tun gehabt zu haben. Sie will nach eigenen Aussagen den Widerstand der Anwohner gegen eine Erweiterung der Industrieanlage unterstützen. Ein Sprecher der Polizei sagte am Dienstag, dass geprüft werde, wie mit dem Protestcamp umzugehen sei. Wann eine Entscheidung zu erwarten ist, sagte er nicht.

Tesla-Chef Elon Musk besucht Fabrik nach Anschlag

Tesla-Chef Elon Musk besucht nach dem Anschlag auf die Stromversorgung der Autofabrik nach einem Bericht von "Table Media" am Mittwoch das Werk in Grünheide bei Berlin. Tesla ist nach tagelangem Stromausfall seit Montag wieder am Netz und fährt die Produktion hoch. "Table Media" berief sich auf Unternehmenskreise. Tesla äußerte sich dazu am Dienstag zunächst nicht.

Bisher unbekannte Täter hatten am Dienstag vergangener Woche auf einem Feld in Ostbrandenburg Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt, der auch die Versorgung der Autofabrik in Grünheide gewährleistet. Die linksextreme Vulkangruppe erklärte, sie sei für den Anschlag verantwortlich. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Die Lage ist angespannt. Unweit des Autowerks protestieren Umweltaktivisten gegen Tesla und gegen Elektromobilität. Das Camp ist bisher bis Freitag genehmigt. Die Initiative dahinter gab an, mit dem Anschlag nichts zu tun gehabt zu haben.

Musk hatte sich kurz nach dem Anschlag auf dem Portal X geäußert: "Das sind entweder die dümmsten Ökoterroristen der Welt oder sie sind Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben", schrieb Musk auf Englisch. "Die Produktion von Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen zu stoppen, ist extrem dumm." Dabei schrieb der Tesla-Chef die Wörter "extrem dumm" auf Deutsch.

Tesla hatte zunächst damit gerechnet, dass die Produktion wegen des Stromausfalls bis Ende dieser Woche stillsteht. Dem Versorger Edis zufolge konnte jedoch am vergangenen Montagabend die entscheidende Schaltung in der Netzleitstelle erfolgen. Die Produktion soll nach und nach wieder hochgefahren werden. Wann sie wieder vollumfänglich laufe, konnte eine Sprecherin am Dienstag noch nicht sagen. "Das müssen wir einfach abwarten."

Der letzte bekannte Besuch des Tesla-Chefs in der sogenannten Gigafactory, etwa 30 Kilometer von Berlins Mitte entfernt, liegt etwa vier Monate zurück: Nach der Eröffnung des einzigen Tesla-Werks in Europa vor etwa zwei Jahren besuchte Musk die Fabrik im November 2023 kurz. Das Werk wurde vor rund zwei Jahren eröffnet.

Die Tesla-Aktie verliert im US-Handel an der NASDAQ zeitweise 1,1 Prozent auf 175,82 US-Dollar.

GRÜNHEIDE (dpa-AFX)