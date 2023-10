Tesla bietet nun Fahrzeugfolien an - zum Premiumpreis

• Tesla bietet unterschiedliche Farboptionen für die Fahrzeugfolien an• Die Fahrzeugvollverklebungen sollen zwischen 5.000 und 8.000 US-Dollar kosten• Bis zu sieben Werktage ohne Ersatzfahrzeug

Was sind Fahrzeugfolien?

Fahrzeugfolien, häufig auch als Car Wraps bekannt, stellen eine attraktive Alternative zum traditionellen Lackieren dar, wenn es darum geht, das Erscheinungsbild eines Autos zu modifizieren, wie WEDO in einem Online-Beitrag erläutert. Diese speziell entwickelten Klebefolien ermöglichen eine breite Palette von ästhetischen Anpassungen. Sie bieten die Möglichkeit, ein Fahrzeug mit einer frischen Farbe, auffälligen Mustern, Werbebotschaften oder sogar einem klaren, schützenden Überzug zu versehen, der vor den alltäglichen Gefahren von Kratzern und Steinschlägen schützt.

Diese Art der Fahrzeugmodifikation erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit, da sie - im Vergleich zum traditionellen Lackieren - eine schnellere und oft kreativere Methode zur Veränderung des Auto-Looks darstellt. Dabei kann eine Folierung auch eine Form von Fahrzeugbranding oder sogar ein künstlerisches Statement sein, das auf den Straßen auffällt, wie es abschließend heißt. Nun scheint sich auch Tesla diesem Trend anzuschließen.

Fahrzeugvollverklebungen für Model 3 und Model Y

Electrek hat in einem Online-Artikel berichtet, dass Tesla nun eine neue Serviceoption eingeführt hat, um den Besitzern von Model 3 und Model Y eine personalisierte Fahrzeugästhetik zu ermöglichen. Im Tesla Online-Shop sowie in der Tesla-App können Kunden nun Fahrzeugvollverklebungen für ihre Autos erwerben. Die Preisspanne für diese Fahrzeugverklebungen liegt zwischen 7.500 und 8.000 US-Dollar, was einen beachtlichen Betrag darstellt, so Electrek.

Die Nachfrage nach Wraps ist bei Tesla-Fahrzeugen anscheinend hoch, da die Marke eine begrenzte Modell- und Farbpalette bietet. Bislang haben externe Unternehmen wie Unplugged Performance, TSportline und RPM Tesla sowie viele lokale Geschäfte Verkleidungsdienste angeboten, um Tesla-Besitzern zu helfen, ihre Fahrzeuge nach ihren Wünschen zu individualisieren, wie Electrek weiter berichtet.

Das Angebot von Tesla umfasst Wraps in sieben verschiedenen Farben sowie eine durchsichtige Folie, so Electrek weiter. Die durchsichtige Folie kostet 5.000 US-Dollar und lässt die ursprüngliche Farbe des Fahrzeugs durchscheinen, während sie es vor Absplitterungen und Kratzern schützt. Die Farbpalette für die farbigen Folien umfasst Slip Grey, Satin Ceramic White und Satin Stealth Black für 7.500 US-Dollar sowie Glacier Blue, Forest Green, Satin Rose Gold und Crimson Red für 8.000 US-Dollar.

Die von Tesla angebotenen Wraps sind jedoch nicht die typischen Vinylfolien, sondern farbige Lackschutzfolien aus einem dickeren und daher teureren Material auf Urethanbasis, wie es weiter heißt. Diese selbstheilende Folie soll den darunter liegenden Lack vor Absplitterungen, Kratzern und Verwirbelungen schützen. Die Wraps sind dabei für Fahrzeuge des Modelljahres 2023 oder später erhältlich und werden in teilnehmenden Tesla Service Centern installiert. Tesla fügt hinzu, dass die Dauer der Installation zwischen fünf bis sieben Werktage dauern kann und während des Zeitraums kein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt wird. Derzeit sind nur zwei Servicezentren in Kalifornien, West Covina und Carlsbad, für die Installation zuständig, obwohl es möglich ist, dass weitere hinzukommen werden, wenn sich das Produkt als beliebt erweist, wie es abschließend bei Electrek heißt.

D. Maier / Redaktion finanzen.at