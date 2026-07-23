LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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23.07.2026 13:40:00
The Bottom Line
What was the best business move of the last 12 months and who made the biggest blunder?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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