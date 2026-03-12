Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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12.03.2026 18:19:35
These Analysts Cut Their Forecasts On Bumble Following Q4 Earnings
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