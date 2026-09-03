Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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03.09.2026 15:05:13
These Meta Glasses Alternatives Found a Way to Last Longer With Snap-On Batteries
HTC’s Vive Eagle do a lot of what Meta’s glasses do, cameras included. But the extra battery boost might be a sign of where Meta and others head.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|526,20
|2,91%
|Snap Inc. (Snapchat)
|4,89
|1,03%
|Snap-On Inc.
|329,60
|0,37%
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