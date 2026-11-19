Elon Musk has massive expectations for the future of Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX). The founder of the rocket-flight disruptor is now turning it into a fully fledged artificial intelligence (AI) player and making moves to grow revenue rapidly.

After going public through an initial public offering (IPO) in June, SpaceX shares initially soared before falling back to earth. Right now, the stock is down 31% from highs, even though revenue grew well north of 100% year-over-year last quarter. Does that make the stock a promising opportunity right now?

If you are thinking about buying the dip on SpaceX stock, here are three things you need to know before adding it to your portfolio.

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