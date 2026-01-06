ODDITY Tech Aktie
WKN DE: A3EQCL / ISIN: IL0011974909
06.01.2026 18:02:00
This Fast-Growing Beauty-Tech Stock Is an Unexpected Oddity
Over the long run, a company's stock price generally tracks the financial performance of its business. When sales and profits rise at healthy rates, share prices typically follow suit.But over shorter periods of time, you can't necessarily count on business performance tracking shareholder returns. That has been the experience that shareholders in beauty and wellness industry technology specialist Oddity Tech (NASDAQ: ODD) have had since the company's 2023 initial public offering, but there's reason to believe that Oddity's languishing stock price could return to following the gains in its revenue and earnings.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|ODDITY Tech
|39,33
|1,97%
