thyssenkrupp-Aktie dennoch deutlich im Plus: thyssenkrupp rutscht tief in die roten Zahlen - Stahl-Joint Venture mit EPH geplant

Unter dem Strich stand 2022/23 (per Ende September) ein Nettoverlust von rund zwei Milliarden Euro zu Buche, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Die Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen der Tochter Steel Europe bezifferte thyssenkrupp auf 2,1 Milliarden Euro. Die Abschreibungen seien wegen der konjunkturbedingt eingetrübten Umfelds sowie höherer Kapitalkosten nötig geworden, hieß es. thyssenkrupp hatte ursprünglich einen "mindestens" ausgeglichenen Jahresüberschuss in Aussicht gestellt, nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Aktionäre sollen dank eines deutlich verbesserten Mittelzuflusses dennoch eine unveränderte Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten.

Sinkende Stahlpreise und gleichzeitig gestiegene Rohstoff- und Energiekosten belasteten das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit), welches von knapp 2,1 Milliarden auf 703 Millionen Euro sank und damit in etwa die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten erfüllte. Der Umsatz sank um neun Prozent auf 37,5 Milliarden Euro. Dabei verzeichnete thyssenkrupp im Schlussquartal nochmal deutliche Rückgänge.

Im neuen Geschäftsjahr will thyssenkrupp wieder in die Gewinnzone zurückkehren. So erwartet das Unternehmen einen Jahresüberschuss im

niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dabei geht das Management um Konzernchef Miguel López von einem anhaltend schwierigen konjunkturellem Umfeld aus. Das bereinigte Ebit soll auf einen hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag steigen, den Umsatz sieht thyssenkrupp leicht wachsen.

thyssenkrupp führt Gespräche mit EPH über Stahl-Joint Venture

Bei der geplanten Verselbstständigung der Stahlsparte führt thyssenkrupp nach eigenen Angaben "konstruktive und ergebnisoffene Gespräche mit dem Energieunternehmen EPH". Gesprochen werde über ein potenzielles Joint Venture mit Steel Europe, das EPH mit seiner Energieexpertise unterstützen könne, berichtete thyssenkrupp am Mittwoch in Essen. Die konkrete Ausgestaltung eines möglichen Gemeinschaftsunternehmens sei Gegenstand laufender Verhandlungen.

EPH gehört dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky. Zu dem Konzern gehören in Ostdeutschland die Braunkohlekonzerne Mibrag und Leag, die künftig verstärkt klimaneutral erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen wollen.

Die Stahlsparte von thyssenkrupp soll klimaneutral werden. Erster Schritt ist der Bau einer sogenannten Direktreduktionsanlage zur Stahlerzeugung in Duisburg, die einen Hochofen ersetzen soll. Sie soll zunächst mit Erdgas, später mit immer mehr klimaneutral erzeugtem Wasserstoff betrieben werden. Der Erfolg der CO2-neutralen Stahlproduktion sei im Wesentlichen abhängig von der sicheren Versorgung mit großen Mengen grüner Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen, berichtete das Unternehmen. "Aus diesem Grund steht thyssenkrupp im Austausch mit möglichen strategischen Partnern aus dem Bereich der Energiewirtschaft."

"Wenn wir es richtig angehen, können wir die Wettbewerbsfähigkeit von Steel Europe erheblich verbessern und das Geschäft für künftige grüne Märkte zukunftsfähig aufstellen", erklärte Personalvorstand Oliver Burkhard laut der Mitteilung. Die Mitbestimmung spiel bei dieser Transformation eine wichtige Rolle. "Sie ist in die Gespräche zur Verselbstständigung in bewährter Weise eng eingebunden", betonte er. Die Gewerkschaft IG Metall hatte nach Bekanntwerden der Gespräche mit dem EPH-Konzern Anfang Oktober vor einer "Hauruck-Aktion auf Kosten der Beschäftigten" gewarnt.

Barclays bleibt pessimistisch

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Underweight" belassen. Das Stahlgeschäft sei schwach gewesen, schrieb Analyst Tom Zhang am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht. Der Ausblick der Essener für das Geschäftsjahr 2024 aber liege im erwarteten Rahmen.

So reagieren die thyssenkrupp-Papiere

Vorbörsliche Bedenken am Markt hinsichtlich der Nachrichten von thyssenkrupp haben am Mittwoch im regulären XETRA-Handel einer erfreuten Reaktion Platz gemacht. Der Kurs stieg erstmals seit Anfang Oktober über die Marke von 7 Euro und könnte sich damit aus einer wochenlangen Seitwärtsbewegung unter dieser Hürde nach oben absetzen. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 7,13 Prozent auf knapp 7,09 Euro. Damit setzten sich Thyssenkrupp an die Spitze des MDAX.

Analyst Moses Ola von JPMorgan lobte in einer ersten Einschätzung starke Barmittel (Free Cashflow) des Industriekonzerns. Diese lägen um gut die Hälfte über seiner und der Markterwartung. Das Unternehmen habe weit mehr Betriebskapital aufgelöst als angenommen. Für die Barmittel dürften nun die Marktschätzungen entsprechend steigen.

Dem stünden allerdings unter den Erwartungen liegende Zahlen von Steel Europe gegenüber sowie hohe Wertberichtigungen für das Stahlsegment, ergänzte Ola. Der Ausblick auf das kommende Jahr decke sich mit den Erwartungen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Stahlgeschäft liege um elf Prozent unter der Konsensschätzung, belastet von geringeren Volumina und niedrigeren Preisen.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate hatte sich noch eine eher reservierte Haltung breitgemacht. Die Papiere hatten leicht nachgegeben. Mit Blick auf das nahende Jahresende zeichnet sich für die Aktionäre ein gutes Börsenjahr 2023 ab, mit einem aktuellen Kursgewinn von gut 22 Prozent. Damit lässt die Aktie sowohl den MDAX der mittelgroßen Börsentitel als auch den europäischen Sektor der Industriekonzerne deutlich hinter sich.

