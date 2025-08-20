EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren TotalEnergies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TotalEnergies-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 32,52 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,750 TotalEnergies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie auf 53,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 651,29 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65,13 Prozent gesteigert.

TotalEnergies wurde am Markt mit 116,82 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at