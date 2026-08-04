Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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04.08.2026 22:55:42
TPG Bets $4 Billion on OpenAI-Backed AI Deployment as Private Equity Looks Beyond Models
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