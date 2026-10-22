Tractor Supply Reaffirms FY26 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, rural lifestyle retailer Tractor Supply Co. (TSCO) reaffirmed its earnings, net sales and comparable store sales guidance for the full-year 2026.

For fiscal 2026, the company continues to project earnings in the range of $2.13 to $2.23 per share on net sales growth of 2.5 to 3.5 percent, with comparable store sales between a decline of 1 percent and flat.

In Thursday's pre-market trading, TSCO is trading on the Nasdaq at $32.64, down $0.05 or 0.15 percent.

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