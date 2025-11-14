Draper Esprit Aktie

14.11.2025 08:00:13

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

14-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 13 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

436.20p

 

Lowest price paid per share:

422.80p

 

Volume weighted average price paid:

430.3120p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 11,919,313 and the total number of voting rights in the Company is 177,127,137.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 13/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 430.3120

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

                                                    129

433.60

 08:18:10

00030313585TRDU0

XLON

                                                1,064

433.60

 08:18:10

00030313586TRDU0

XLON

                                                    433

433.60

 08:18:10

00030313587TRDU0

XLON

                                                    695

433.60

 08:18:10

00030313588TRDU0

XLON

                                                      43

433.60

 08:18:10

00030313589TRDU0

XLON

                                                    571

434.80

 08:40:18

00030313730TRDU0

XLON

                                                    180

436.20

 08:47:30

00030313844TRDU0

XLON

                                                    394

436.20

 08:47:30

00030313845TRDU0

XLON

                                                      28

436.20

 08:47:30

00030313846TRDU0

XLON

                                                    759

435.60

 08:54:50

00030314148TRDU0

XLON

                                                    634

435.00

 09:01:16

00030314194TRDU0

XLON

                                                      77

433.80

 09:02:29

00030314255TRDU0

XLON

                                                    561

433.00

 09:09:13

00030314306TRDU0

XLON

                                                    580

432.80

 09:09:13

00030314307TRDU0

XLON

                                                    105

432.60

 09:18:56

00030314394TRDU0

XLON

                                                    513

433.00

 09:32:01

00030314604TRDU0

XLON

                                                      48

433.00

 09:32:01

00030314605TRDU0

XLON

                                                    467

433.00

 09:32:01

00030314606TRDU0

XLON

                                                    538

433.00

 09:32:01

00030314607TRDU0

XLON

                                                    511

432.80

 09:32:01

00030314608TRDU0

XLON

                                                    525

433.00

 09:53:45

00030314833TRDU0

XLON

                                                    522

433.60

 10:00:27

00030314869TRDU0

XLON

                                                    194

433.20

 10:02:29

00030314893TRDU0

XLON

                                                      33

433.20

 10:02:29

00030314894TRDU0

XLON

                                                    546

434.20

 10:13:31

00030314958TRDU0

XLON

                                                    589

434.20

 10:17:21

00030314993TRDU0

XLON

                                                1,455

433.60

 10:19:38

00030315026TRDU0

XLON

                                                    572

433.20

 10:45:21

00030315135TRDU0

XLON

                                                    589

433.20

 10:48:54

00030315140TRDU0

XLON

                                                    565

433.20

 10:48:54

00030315141TRDU0

XLON

                                                    407

430.60

 10:53:47

00030315147TRDU0

XLON

                                                    190

430.60

 10:53:51

00030315148TRDU0

XLON

                                                    565

431.20

 11:19:10

00030315407TRDU0

XLON

                                                    619

431.20

 11:27:44

00030315480TRDU0

XLON

                                                    517

431.20

 11:37:08

00030315556TRDU0

XLON

                                                      22

431.20

 11:41:37

00030315567TRDU0

XLON

                                                1,249

431.20

 11:41:37

00030315568TRDU0

XLON

                                                    587

431.00

 12:00:00

00030315623TRDU0

XLON

                                                    583

430.80

 12:00:00

00030315624TRDU0

XLON

                                                    577

430.00

 12:10:46

00030315641TRDU0

XLON

                                                    538

429.60

 12:17:59

00030315645TRDU0

XLON

                                                    177

429.20

 12:23:12

00030315652TRDU0

XLON

                                                    578

432.80

 12:39:22

00030315697TRDU0

XLON

                                                    789

432.60

 12:41:09

00030315699TRDU0

XLON

                                                    406

432.60

 12:41:09

00030315700TRDU0

XLON

                                                    578

432.60

 12:56:30

00030315755TRDU0

XLON

                                                      19

432.20

 12:56:33

00030315756TRDU0

XLON

                                                    584

432.20

 12:56:33

00030315757TRDU0

XLON

                                                1,056

432.20

 13:09:21

00030315807TRDU0

XLON

                                                        5

433.40

 13:24:56

00030315882TRDU0

XLON

                                                    542

433.60

 13:30:34

00030315896TRDU0

XLON

                                                    511

433.80

 13:34:25

00030315903TRDU0

XLON

                                                1,024

433.80

 13:34:25

00030315904TRDU0

XLON

                                                    603

434.20

 13:49:48

00030315962TRDU0

XLON

                                                    582

434.00

 14:01:10

00030316014TRDU0

XLON

                                                    510

434.00

 14:01:10

00030316015TRDU0

XLON

                                                    511

434.00

 14:01:10

00030316016TRDU0

XLON

                                                    511

434.00

 14:01:10

00030316017TRDU0

XLON

                                                    512

433.80

 14:01:11

00030316018TRDU0

XLON

                                                    592

432.00

 14:09:31

00030316057TRDU0

XLON

                                                    177

431.40

 14:16:12

00030316126TRDU0

XLON

                                                    360

431.40

 14:16:12

00030316127TRDU0

XLON

                                                    555

430.60

 14:28:21

00030316228TRDU0

XLON

                                                    440

430.60

 14:28:21

00030316229TRDU0

XLON

                                                      76

430.60

 14:28:21

00030316230TRDU0

XLON

                                                    572

430.60

 14:35:11

00030316302TRDU0

XLON

                                                    493

430.60

 14:35:11

00030316303TRDU0

XLON

                                                1,032

428.60

 14:44:04

00030316378TRDU0

XLON

                                                    420

428.40

 14:44:04

00030316379TRDU0

XLON

                                                    159

428.40

 14:44:04

00030316380TRDU0

XLON

                                                    518

428.00

 14:51:22

00030316462TRDU0

XLON

                                                    539

428.40

 14:51:22

00030316463TRDU0

XLON

                                                    574

427.20

 14:54:33

00030316493TRDU0

XLON

                                                    547

427.00

 15:04:38

00030316587TRDU0

XLON

                                                    550

426.80

 15:04:38

00030316588TRDU0

XLON

                                                    299

425.60

 15:10:48

00030316657TRDU0

XLON

                                                    430

425.80

 15:17:57

00030316731TRDU0

XLON

                                                    512

425.80

 15:17:57

00030316732TRDU0

XLON

                                                    658

425.80

 15:17:57

00030316733TRDU0

XLON

                                                    441

425.60

 15:17:58

00030316734TRDU0

XLON

                                                    114

425.60

 15:17:58

00030316735TRDU0

XLON

                                                    602

425.60

 15:26:35

00030316897TRDU0

XLON

                                                    281

426.00

 15:37:36

00030317006TRDU0

XLON

                                                    294

426.00

 15:37:36

00030317007TRDU0

XLON

                                                    242

426.00

 15:44:49

00030317068TRDU0

XLON

                                                    270

426.00

 15:44:49

00030317069TRDU0

XLON

                                                    512

426.00

 15:44:49

00030317070TRDU0

XLON

                                                    618

426.00

 15:44:49

00030317071TRDU0

XLON

                                                    588

425.40

 15:45:36

00030317082TRDU0

XLON

                                                    523

423.40

 15:52:03

00030317204TRDU0

XLON

                                                    519

423.40

 15:52:03

00030317205TRDU0

XLON

                                                    537

423.00

 15:58:57

00030317260TRDU0

XLON

                                                    592

422.80

 15:58:57

00030317261TRDU0

XLON

                                                    571

424.80

 16:06:13

00030317370TRDU0

XLON

                                                      14

425.00

 16:15:02

00030317476TRDU0

XLON

                                                    519

425.80

 16:15:16

00030317480TRDU0

XLON

                                                    529

425.20

 16:17:50

00030317519TRDU0

XLON

                                                    548

424.60

 16:17:50

00030317520TRDU0

XLON

                                                1,741

424.80

 16:19:36

00030317554TRDU0

XLON

                                                    539

424.60

 16:22:50

00030317606TRDU0

XLON

                                                        1

424.60

 16:22:50

00030317607TRDU0

XLON

                                                    630

424.60

 16:27:54

00030317701TRDU0

XLON

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 408200
EQS News ID: 2229676

 
End of Announcement EQS News Service

