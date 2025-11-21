Draper Esprit Aktie

21.11.2025 08:00:06

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

21-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 20 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

419.40p

 

Lowest price paid per share:

413.20p

 

Volume weighted average price paid:

416.0488p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,451 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,168,916 and the total number of voting rights in the Company is 176,877,534.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 20/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 416.0488

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

                                                    562

415.00

 08:09:09

00030335531TRDU0

XLON

                                                    441

413.80

 08:11:00

00030335534TRDU0

XLON

                                                    813

413.80

 08:11:00

00030335535TRDU0

XLON

                                                    115

414.40

 08:31:01

00030335569TRDU0

XLON

                                                    459

414.40

 08:31:01

00030335570TRDU0

XLON

                                                1,092

418.00

 08:45:53

00030335639TRDU0

XLON

                                                        2

418.80

 08:51:45

00030335745TRDU0

XLON

                                                      54

418.80

 08:51:46

00030335746TRDU0

XLON

                                                    509

418.80

 08:55:28

00030335787TRDU0

XLON

                                                    533

419.40

 08:58:34

00030335803TRDU0

XLON

                                                    592

418.60

 09:00:00

00030335807TRDU0

XLON

                                                    547

418.00

 09:00:00

00030335808TRDU0

XLON

                                                    509

417.40

 09:27:40

00030336352TRDU0

XLON

                                                    508

417.40

 09:27:40

00030336353TRDU0

XLON

                                                    392

417.40

 09:27:40

00030336354TRDU0

XLON

                                                    576

417.80

 09:32:30

00030336386TRDU0

XLON

                                                    744

417.60

 09:32:30

00030336387TRDU0

XLON

                                                    432

417.20

 09:37:57

00030336435TRDU0

XLON

                                                    527

417.60

 09:50:07

00030336525TRDU0

XLON

                                                    296

417.40

 09:50:07

00030336526TRDU0

XLON

                                                    237

417.40

 09:50:07

00030336527TRDU0

XLON

                                                      25

419.00

 10:11:47

00030336693TRDU0

XLON

                                                    532

418.60

 10:11:57

00030336694TRDU0

XLON

                                                    589

418.60

 10:11:57

00030336695TRDU0

XLON

                                                    441

418.40

 10:11:57

00030336696TRDU0

XLON

                                                    591

419.40

 10:17:39

00030336798TRDU0

XLON

                                                    542

418.60

 10:27:18

00030336894TRDU0

XLON

                                                    429

418.00

 10:40:31

00030337002TRDU0

XLON

                                                    142

418.00

 10:40:31

00030337007TRDU0

XLON

                                                    512

417.40

 10:40:32

00030337011TRDU0

XLON

                                                    487

417.00

 10:57:08

00030337275TRDU0

XLON

                                                      20

417.00

 10:57:08

00030337276TRDU0

XLON

                                                    506

416.80

 10:57:08

00030337277TRDU0

XLON

                                                    147

416.60

 11:03:55

00030337336TRDU0

XLON

                                                    405

416.60

 11:03:55

00030337337TRDU0

XLON

                                                    566

415.80

 11:21:09

00030337539TRDU0

XLON

                                                    518

415.60

 11:21:09

00030337540TRDU0

XLON

                                                    530

415.40

 11:37:09

00030337824TRDU0

XLON

                                                    526

415.20

 11:37:09

00030337825TRDU0

XLON

                                                    561

415.20

 11:45:09

00030337882TRDU0

XLON

                                                    585

415.00

 11:51:40

00030337929TRDU0

XLON

                                                    124

414.00

 12:00:39

00030338034TRDU0

XLON

                                                    490

414.00

 12:00:39

00030338035TRDU0

XLON

                                                    193

414.60

 12:32:38

00030338195TRDU0

XLON

                                                    559

414.80

 12:32:38

00030338196TRDU0

XLON

                                                    546

414.20

 12:32:39

00030338197TRDU0

XLON

                                                    540

414.20

 12:44:02

00030338257TRDU0

XLON

                                                    590

413.80

 12:51:28

00030338269TRDU0

XLON

                                                1,126

414.40

 13:09:50

00030338359TRDU0

XLON

                                                    105

413.80

 13:12:48

00030338386TRDU0

XLON

                                                1,010

413.80

 13:12:48

00030338387TRDU0

XLON

                                                      33

413.80

 13:12:48

00030338388TRDU0

XLON

                                                    562

413.80

 13:29:11

00030338470TRDU0

XLON

                                                    562

413.80

 13:29:11

00030338471TRDU0

XLON

                                                    529

413.80

 13:29:11

00030338472TRDU0

XLON

                                                    532

413.60

 13:29:11

00030338473TRDU0

XLON

                                                1,228

413.40

 13:45:20

00030338552TRDU0

XLON

                                                    220

414.60

 13:55:18

00030338598TRDU0

XLON

                                                    317

414.60

 13:55:18

00030338599TRDU0

XLON

                                                    590

414.00

 14:00:39

00030338627TRDU0

XLON

                                                    593

413.80

 14:00:39

00030338628TRDU0

XLON

                                                    562

413.20

 14:13:12

00030338671TRDU0

XLON

                                                      29

413.20

 14:13:12

00030338672TRDU0

XLON

                                                      63

414.40

 14:19:17

00030338702TRDU0

XLON

                                                    503

414.40

 14:19:17

00030338703TRDU0

XLON

                                                    561

414.40

 14:19:17

00030338704TRDU0

XLON

                                                1,086

415.40

 14:40:00

00030338845TRDU0

XLON

                                                    516

415.40

 14:40:00

00030338846TRDU0

XLON

                                                    576

415.40

 14:40:00

00030338847TRDU0

XLON

                                                    958

417.00

 14:43:47

00030338879TRDU0

XLON

                                                    553

416.20

 14:45:10

00030338894TRDU0

XLON

                                                      99

416.20

 14:49:42

00030338928TRDU0

XLON

                                                    473

416.20

 14:49:42

00030338929TRDU0

XLON

                                                      19

417.20

 15:04:02

00030339071TRDU0

XLON

                                                    576

417.20

 15:04:02

00030339072TRDU0

XLON

                                                    192

417.20

 15:04:02

00030339073TRDU0

XLON

                                                      20

417.20

 15:04:02

00030339074TRDU0

XLON

                                                    261

417.00

 15:04:02

00030339075TRDU0

XLON

                                                    303

417.20

 15:04:02

00030339076TRDU0

XLON

                                                        7

417.00

 15:04:02

00030339077TRDU0

XLON

                                                      12

417.00

 15:04:02

00030339078TRDU0

XLON

                                                    252

417.00

 15:04:02

00030339079TRDU0

XLON

                                                    505

416.40

 15:05:44

00030339134TRDU0

XLON

                                                    282

415.80

 15:07:09

00030339189TRDU0

XLON

                                                    580

417.40

 15:19:38

00030339362TRDU0

XLON

                                                    547

417.40

 15:19:38

00030339363TRDU0

XLON

                                                1,085

417.60

 15:24:45

00030339407TRDU0

XLON

                                                    525

416.60

 15:25:19

00030339416TRDU0

XLON

                                                    546

416.80

 15:38:35

00030339581TRDU0

XLON

                                                    536

416.80

 15:38:35

00030339582TRDU0

XLON

                                                    589

416.20

 15:45:29

00030339657TRDU0

XLON

                                                    545

416.00

 15:45:29

00030339658TRDU0

XLON

                                                    555

416.60

 15:51:28

00030339815TRDU0

XLON

                                                    532

416.20

 15:51:28

00030339816TRDU0

XLON

                                                    532

416.20

 15:57:54

00030339983TRDU0

XLON

                                                    533

416.20

 15:57:54

00030339984TRDU0

XLON

                                                    520

415.80

 16:04:59

00030340154TRDU0

XLON

                                                    522

416.00

 16:08:36

00030340228TRDU0

XLON

                                                1,041

416.00

 16:08:36

00030340229TRDU0

XLON

                                                    567

415.80

 16:13:20

00030340320TRDU0

XLON

                                                1,597

416.60

 16:20:30

00030340458TRDU0

XLON

                                                    517

416.40

 16:22:05

00030340495TRDU0

XLON

                                                    680

416.20

 16:26:25

00030340591TRDU0

XLON

 

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 408987
EQS News ID: 2233840

 
End of Announcement EQS News Service

