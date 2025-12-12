Draper Esprit Aktie

Draper Esprit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 08:00:05

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

12-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 11 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

483.00p

 

Lowest price paid per share:

474.00p

 

Volume weighted average price paid:

478.2887p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,918,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,128,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 11/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 478.2887

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

48

480.20

08:09:46

00030399996TRDU0

XLON

505

480.20

08:10:17

00030399997TRDU0

XLON

1,242

477.00

08:12:11

00030400012TRDU0

XLON

612

479.60

08:32:51

00030400122TRDU0

XLON

1,127

480.20

08:38:24

00030400131TRDU0

XLON

96

479.80

08:38:24

00030400132TRDU0

XLON

464

479.80

08:38:24

00030400133TRDU0

XLON

1,275

480.00

08:55:16

00030400194TRDU0

XLON

304

479.00

09:12:36

00030400258TRDU0

XLON

63

479.00

09:12:36

00030400259TRDU0

XLON

21

479.00

09:12:36

00030400260TRDU0

XLON

304

478.00

09:13:21

00030400274TRDU0

XLON

113

478.00

09:13:21

00030400275TRDU0

XLON

342

478.00

09:13:21

00030400276TRDU0

XLON

660

478.80

09:18:46

00030400357TRDU0

XLON

550

477.00

09:27:27

00030400478TRDU0

XLON

45

476.20

09:45:41

00030400759TRDU0

XLON

601

477.40

09:46:44

00030400765TRDU0

XLON

475

478.40

09:57:30

00030400842TRDU0

XLON

31

478.40

09:57:30

00030400843TRDU0

XLON

94

478.40

09:57:30

00030400844TRDU0

XLON

517

478.40

10:01:12

00030400845TRDU0

XLON

26

477.00

10:01:43

00030400852TRDU0

XLON

1,081

477.00

10:01:43

00030400853TRDU0

XLON

255

476.60

10:19:25

00030400997TRDU0

XLON

85

476.60

10:19:25

00030400998TRDU0

XLON

181

476.60

10:19:25

00030400999TRDU0

XLON

510

476.60

10:19:25

00030401000TRDU0

XLON

14

477.60

10:34:10

00030401129TRDU0

XLON

26

477.60

10:34:10

00030401130TRDU0

XLON

133

477.60

10:34:10

00030401131TRDU0

XLON

275

477.60

10:34:10

00030401132TRDU0

XLON

7

477.60

10:34:10

00030401133TRDU0

XLON

92

477.60

10:34:10

00030401134TRDU0

XLON

44

477.60

10:58:58

00030401195TRDU0

XLON

85

477.60

10:58:58

00030401196TRDU0

XLON

9

477.60

10:58:58

00030401197TRDU0

XLON

2

477.60

10:58:58

00030401198TRDU0

XLON

44

477.60

10:58:58

00030401199TRDU0

XLON

1,056

477.60

10:58:58

00030401200TRDU0

XLON

100

477.60

10:58:58

00030401201TRDU0

XLON

742

477.60

10:58:58

00030401202TRDU0

XLON

531

479.00

11:17:24

00030401285TRDU0

XLON

515

480.00

11:22:33

00030401298TRDU0

XLON

43

479.00

11:26:03

00030401302TRDU0

XLON

475

479.00

11:26:03

00030401303TRDU0

XLON

409

478.80

11:26:03

00030401304TRDU0

XLON

101

478.80

11:26:03

00030401305TRDU0

XLON

57

478.40

11:33:01

00030401387TRDU0

XLON

62

478.40

11:33:01

00030401388TRDU0

XLON

53

478.40

11:33:01

00030401389TRDU0

XLON

359

478.40

11:33:01

00030401390TRDU0

XLON

938

478.20

11:49:33

00030401519TRDU0

XLON

181

478.20

11:49:33

00030401520TRDU0

XLON

50

478.20

11:49:35

00030401521TRDU0

XLON

154

478.20

11:49:35

00030401522TRDU0

XLON

2

478.20

11:49:35

00030401523TRDU0

XLON

6

477.60

12:02:00

00030401698TRDU0

XLON

516

477.60

12:02:02

00030401702TRDU0

XLON

48

476.40

12:09:39

00030401819TRDU0

XLON

620

476.40

12:09:39

00030401820TRDU0

XLON

528

476.00

12:20:24

00030401928TRDU0

XLON

312

475.60

12:38:08

00030402032TRDU0

XLON

25

475.60

12:38:08

00030402033TRDU0

XLON

511

474.60

12:41:29

00030402113TRDU0

XLON

504

474.40

12:41:29

00030402114TRDU0

XLON

86

474.00

12:41:29

00030402115TRDU0

XLON

30

474.00

12:41:29

00030402116TRDU0

XLON

6

474.00

12:41:29

00030402117TRDU0

XLON

183

474.80

12:58:02

00030402189TRDU0

XLON

427

474.80

12:58:02

00030402190TRDU0

XLON

535

474.60

12:58:02

00030402191TRDU0

XLON

228

474.80

13:13:37

00030402338TRDU0

XLON

361

474.80

13:13:37

00030402339TRDU0

XLON

568

475.20

13:19:27

00030402422TRDU0

XLON

1,096

475.80

13:36:39

00030402546TRDU0

XLON

564

477.40

13:39:42

00030402561TRDU0

XLON

283

477.60

13:44:38

00030402581TRDU0

XLON

289

477.60

13:44:38

00030402582TRDU0

XLON

573

477.20

13:44:52

00030402584TRDU0

XLON

331

478.40

13:48:19

00030402592TRDU0

XLON

189

478.40

13:48:19

00030402593TRDU0

XLON

189

478.20

13:48:19

00030402594TRDU0

XLON

326

478.20

13:48:19

00030402595TRDU0

XLON

599

477.60

13:58:13

00030402661TRDU0

XLON

574

477.40

13:58:13

00030402662TRDU0

XLON

1,233

478.40

14:14:44

00030402874TRDU0

XLON

32

479.20

14:23:30

00030402895TRDU0

XLON

183

479.20

14:23:30

00030402896TRDU0

XLON

20

479.20

14:23:30

00030402897TRDU0

XLON

281

479.20

14:23:30

00030402898TRDU0

XLON

313

482.80

14:34:42

00030403312TRDU0

XLON

283

482.80

14:34:42

00030403313TRDU0

XLON

530

482.80

14:34:42

00030403314TRDU0

XLON

506

483.00

14:37:52

00030403569TRDU0

XLON

530

483.00

14:37:52

00030403570TRDU0

XLON

514

482.20

14:37:52

00030403571TRDU0

XLON

1,173

482.60

14:48:23

00030403672TRDU0

XLON

145

482.80

14:53:23

00030403690TRDU0

XLON

417

482.80

14:53:23

00030403691TRDU0

XLON

569

482.40

14:53:23

00030403692TRDU0

XLON

377

481.20

14:59:03

00030403698TRDU0

XLON

131

481.20

14:59:05

00030403699TRDU0

XLON

500

479.60

15:00:39

00030403716TRDU0

XLON

523

479.00

15:13:24

00030403748TRDU0

XLON

256

478.40

15:14:39

00030403749TRDU0

XLON

758

478.40

15:14:39

00030403750TRDU0

XLON

190

477.00

15:15:47

00030403807TRDU0

XLON

313

477.00

15:15:47

00030403808TRDU0

XLON

640

477.00

15:19:51

00030403838TRDU0

XLON

463

477.00

15:26:35

00030403892TRDU0

XLON

56

477.00

15:26:35

00030403893TRDU0

XLON

543

476.80

15:26:35

00030403894TRDU0

XLON

531

476.20

15:33:30

00030403917TRDU0

XLON

32

476.20

15:33:30

00030403918TRDU0

XLON

246

476.00

15:43:27

00030404007TRDU0

XLON

258

476.00

15:43:27

00030404008TRDU0

XLON

595

475.80

15:43:47

00030404013TRDU0

XLON

561

475.40

15:43:47

00030404014TRDU0

XLON

225

475.60

15:51:05

00030404085TRDU0

XLON

286

475.60

15:51:05

00030404086TRDU0

XLON

731

478.80

15:58:23

00030404172TRDU0

XLON

371

478.80

16:03:49

00030404311TRDU0

XLON

209

478.80

16:03:49

00030404312TRDU0

XLON

1,060

479.40

16:07:07

00030404314TRDU0

XLON

540

480.00

16:10:13

00030404352TRDU0

XLON

524

480.00

16:13:12

00030404406TRDU0

XLON

441

478.80

16:15:51

00030404417TRDU0

XLON

106

478.80

16:15:51

00030404418TRDU0

XLON

515

478.40

16:17:33

00030404421TRDU0

XLON

509

478.20

16:17:34

00030404422TRDU0

XLON

561

478.60

16:24:32

00030404432TRDU0

XLON

180

478.80

16:26:24

00030404441TRDU0

XLON

6

478.80

16:26:24

00030404442TRDU0

XLON

254

478.80

16:26:24

00030404443TRDU0

XLON

89

478.80

16:26:24

00030404444TRDU0

XLON

9

478.80

16:26:24

00030404445TRDU0

XLON

544

478.20

16:26:26

00030404446TRDU0

XLON

445

478.20

16:26:26

00030404447TRDU0

XLON

 

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 411138
EQS News ID: 2244392

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Draper Esprit PLCmehr Nachrichten

08:00
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
11.12.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)
11.12.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)
11.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
10.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
09.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
09.12.25
 Modo Energy Series B investment, and ICEYE fundraise with partial realisation (EQS Group)
08.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)

Analysen zu Draper Esprit PLCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Draper Esprit PLC 5,75 8,49% Draper Esprit PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss schwächer. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen