09.12.2025 08:29:05

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
09-Dec-2025 / 07:29 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 8 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

490.80p

 

Lowest price paid per share:

475.60p

 

Volume weighted average price paid:

481.6313p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,768,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,278,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 08/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 481.6313

 

Individual transactions

  

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

103

488.00

08:13:24

00030385628TRDU0

XLON

139

488.00

08:13:24

00030385629TRDU0

XLON

313

488.00

08:13:24

00030385630TRDU0

XLON

240

487.40

08:13:24

00030385631TRDU0

XLON

139

487.40

08:13:24

00030385632TRDU0

XLON

548

490.80

08:23:53

00030385663TRDU0

XLON

516

490.40

08:30:56

00030385720TRDU0

XLON

565

490.40

08:37:41

00030385757TRDU0

XLON

239

488.80

08:40:30

00030385789TRDU0

XLON

102

488.80

08:40:30

00030385790TRDU0

XLON

136

488.80

08:40:30

00030385791TRDU0

XLON

68

488.80

08:40:30

00030385792TRDU0

XLON

136

488.80

08:40:30

00030385793TRDU0

XLON

410

488.80

08:40:30

00030385794TRDU0

XLON

1,018

486.00

08:54:13

00030385869TRDU0

XLON

652

485.40

09:07:41

00030385915TRDU0

XLON

264

484.20

09:14:01

00030385938TRDU0

XLON

550

484.00

09:17:01

00030385943TRDU0

XLON

265

484.00

09:17:01

00030385944TRDU0

XLON

598

485.40

09:31:53

00030386018TRDU0

XLON

1,024

484.80

09:36:52

00030386034TRDU0

XLON

538

484.20

09:36:52

00030386035TRDU0

XLON

563

483.40

09:53:01

00030386111TRDU0

XLON

539

483.20

09:53:01

00030386112TRDU0

XLON

516

482.60

10:06:34

00030386214TRDU0

XLON

532

482.40

10:06:34

00030386215TRDU0

XLON

7

481.80

10:26:50

00030386332TRDU0

XLON

137

481.80

10:26:50

00030386333TRDU0

XLON

371

481.80

10:26:50

00030386334TRDU0

XLON

1,209

480.60

10:27:16

00030386335TRDU0

XLON

637

479.00

10:46:11

00030386418TRDU0

XLON

400

478.80

10:46:11

00030386419TRDU0

XLON

279

478.80

10:46:11

00030386420TRDU0

XLON

566

478.00

11:09:30

00030386531TRDU0

XLON

922

477.40

11:13:24

00030386540TRDU0

XLON

400

476.80

11:20:21

00030386567TRDU0

XLON

129

476.80

11:20:21

00030386568TRDU0

XLON

531

476.60

11:20:21

00030386569TRDU0

XLON

545

480.00

11:48:01

00030386710TRDU0

XLON

629

480.60

11:55:54

00030386748TRDU0

XLON

524

482.00

12:05:22

00030386776TRDU0

XLON

561

482.00

12:13:08

00030386785TRDU0

XLON

615

482.00

12:21:13

00030386799TRDU0

XLON

5

481.20

12:27:01

00030386825TRDU0

XLON

525

481.20

12:27:01

00030386826TRDU0

XLON

603

481.20

12:27:01

00030386827TRDU0

XLON

1,118

484.00

12:53:36

00030387012TRDU0

XLON

981

483.80

12:53:36

00030387013TRDU0

XLON

89

483.80

12:53:36

00030387014TRDU0

XLON

50

483.80

13:12:59

00030387041TRDU0

XLON

1,704

484.20

13:14:17

00030387043TRDU0

XLON

562

484.20

13:14:17

00030387044TRDU0

XLON

164

485.20

13:28:26

00030387097TRDU0

XLON

438

485.20

13:28:26

00030387098TRDU0

XLON

573

484.20

13:40:33

00030387162TRDU0

XLON

541

484.00

13:49:53

00030387267TRDU0

XLON

524

484.00

13:55:19

00030387324TRDU0

XLON

587

484.00

14:00:32

00030387350TRDU0

XLON

1

484.00

14:06:43

00030387439TRDU0

XLON

79

484.00

14:06:43

00030387440TRDU0

XLON

395

484.00

14:06:43

00030387441TRDU0

XLON

28

484.00

14:06:43

00030387442TRDU0

XLON

117

484.00

14:06:43

00030387443TRDU0

XLON

256

483.80

14:14:42

00030387491TRDU0

XLON

282

483.80

14:14:42

00030387492TRDU0

XLON

527

483.80

14:14:42

00030387493TRDU0

XLON

540

484.00

14:23:20

00030387536TRDU0

XLON

259

484.00

14:23:31

00030387538TRDU0

XLON

752

484.00

14:23:31

00030387539TRDU0

XLON

523

484.00

14:33:16

00030387639TRDU0

XLON

529

483.80

14:33:16

00030387640TRDU0

XLON

524

483.60

14:33:16

00030387641TRDU0

XLON

587

483.20

14:41:02

00030387725TRDU0

XLON

571

483.20

14:41:02

00030387726TRDU0

XLON

539

482.00

14:48:10

00030387844TRDU0

XLON

531

482.00

14:48:10

00030387845TRDU0

XLON

598

481.20

14:51:53

00030387892TRDU0

XLON

539

480.20

14:57:01

00030387909TRDU0

XLON

52

481.40

15:08:31

00030387987TRDU0

XLON

298

481.40

15:08:31

00030387988TRDU0

XLON

1,674

480.80

15:08:31

00030387989TRDU0

XLON

572

478.80

15:19:56

00030388147TRDU0

XLON

588

478.80

15:19:56

00030388148TRDU0

XLON

124

477.60

15:30:57

00030388346TRDU0

XLON

323

477.60

15:30:57

00030388347TRDU0

XLON

135

477.60

15:30:57

00030388348TRDU0

XLON

118

476.80

15:36:43

00030388417TRDU0

XLON

445

476.80

15:36:43

00030388418TRDU0

XLON

501

476.80

15:36:43

00030388419TRDU0

XLON

21

476.80

15:36:43

00030388420TRDU0

XLON

1,090

477.40

15:43:04

00030388524TRDU0

XLON

400

477.00

15:43:04

00030388525TRDU0

XLON

231

477.00

15:43:04

00030388526TRDU0

XLON

101

476.00

15:55:36

00030388864TRDU0

XLON

30

476.00

16:00:03

00030388929TRDU0

XLON

490

476.00

16:00:03

00030388930TRDU0

XLON

1,088

476.00

16:00:03

00030388931TRDU0

XLON

517

475.80

16:00:03

00030388932TRDU0

XLON

520

475.60

16:00:04

00030388933TRDU0

XLON

335

476.00

16:09:13

00030389253TRDU0

XLON

183

476.00

16:09:13

00030389254TRDU0

XLON

962

476.80

16:11:42

00030389304TRDU0

XLON

31

476.80

16:11:42

00030389305TRDU0

XLON

63

476.80

16:11:42

00030389306TRDU0

XLON

684

476.40

16:14:41

00030389355TRDU0

XLON

386

476.40

16:14:41

00030389356TRDU0

XLON

594

476.80

16:24:05

00030389628TRDU0

XLON

154

476.60

16:26:50

00030389715TRDU0

XLON

220

476.60

16:26:50

00030389716TRDU0

XLON

317

476.60

16:26:50

00030389717TRDU0

XLON

689

476.60

16:27:23

00030389723TRDU0

XLON

248

476.60

16:27:24

00030389724TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.
 

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.
 

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.
 

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 410694
EQS News ID: 2242082

 
End of Announcement EQS News Service

