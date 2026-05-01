International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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01.05.2026 16:52:55
Transcript: GrafTech International Q1 2026 Earnings Conference Call
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